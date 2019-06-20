السلطة الفلسطينية تلجأ للدعم المالي العربي

المصدر: رام الله - د.ب.أ

أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية، أمس، أنها عاودت طلب دعم مالي عربي عاجل، في ظل تفاقم العجز في موازنتها، جراء أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن هذا الطلب سيتم بحثه في اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب، سيعقد الأحد المقبل، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وأوضح أن السلطة طلبت تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب، بتوفير شبكة أمان مالية لدعم الموازنة الفلسطينية.

وشدد على الحاجة إلى تحرك عربي جدي لدعم السلطة مالياً «في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته من ابتزاز سياسي ومالي». وأعلن ملحم الاتفاق مع رجال أعمال فلسطينيين في الداخل والخارج على تقديم قرض مالي للسلطة، بمبلغ 150 مليون دولار على مدار 3 أشهر.

وحذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، من أن الحصار المالي «يشتد ضراوة» على السلطة الفلسطينية. كما حذر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك من تداعيات خطيرة، حال تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وانعكاسها بنتائج سلبية على اقتصاد غزة المتهالك، في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي لأكثر من 12 عاماً.