مصادر لـ"البيان": الشرعية تطلق حملة عسكرية لتأمين 3 محافظات عبر البيضاء

المصدر: عدن- البيان

أطلقت قوات الشرعية اليمنية، اليوم، عملية عسكرية جديدة من محافظة مأرب باتجاه محافظة البيضاء بهدف تحرير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وتأمين ممر لتحرك قوات الشرعية إلى محافظة ذمار.

وقال مدير عام الإعلام في محافظة البيضاء، عارف العمري لـ"البيان"، إن قوات الشرعية أطلقت عملية عسكرية انطلقت من شرق محافظة مأرب، بهدف استكمال تحرير بقية مناطق محافطة البيضاء من سيطرة ميليشيا الحوثيين وعزل 13 مديرية بشكل نهائي والتقدم نحو محافظة ذمار جنوب صنعاء.

وأضاف في تصريحه لـ"البيان": "العملية تحت قيادة محافظ البيضاء اللواء الخضر ناصر السوداي، وإشراف وزير الدفاع اللواء محمد المقدشي، وتركز على استكمال السيطرة على الطريق الرئيسي الذي يربط مديرية ناطع بمدينة رداع، وصولا الى محافظة ذمار الواقعة على بعد 100 كيلو متر جنوب صنعاء.

وأوضح العمري أن من شأن العملية تأمين ثلاث محافظات من أي تمدد للميليشيا لأنها ستتولى تأمين محافظة شبوة عن طريق تأمين مديرية ناطع وتأمين محافظة أبين من جهة مكيراس وتأمين محافظة لحج من خلال مديرية الزاهر.

وبين المسوول اليمني أن وحدات من مختلف تشكيلات الجيش تشارك في العملية، بمساندة من قوات التحالف العربي، ومقاتلاته وأنها تستهدف عزل المناطق السكنية عن طريق السيطرة على الطريق الرئيسي وقطع خطوط إمدادات عناصر الميليشيا في المديريات الثلاث عشرة وإجبارها على الاستسلام.