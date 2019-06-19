أمير الكويت يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء إلى بغداد في زيارة رسمية.

وكان في استقباله الرئيس العراقي برهم صالح ونائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط ثامر الغضبان ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله قال إن الزيارة "تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين ... كما أنها تنطوي على أبعاد مهمة ودلالات حيوية".

وأكد أن الزيارة ستمثل فرصة ليقوم الوزراء الكويتيون بالتباحث مع نظرائهم في الجانب العراقي حول "سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وحسم الملفات العالقة بينهما".