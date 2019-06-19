«الأغذية العالمي»: الحوثي يسرق طعام المحتاجين

المصدر: Ⅶ نيويورك - وام

وهدد ديفيد بيزلي المدير التنفيذي للبرنامج - خلال إفادة قدمها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، أول من أمس - بعزم البرنامج التعليق التدريجي لعمليات إيصال المساعدات الغذائية المقدمة للمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في حال عدم تراجعهم عن سياساتهم وتغيير سلوكهم المعرقل للمساعدات الإنسانية، مؤكداً أن التعليق لا يشمل المساعدات المشمولة تطعيمات وغذاء الأطفال والنساء.

وأبلغ بيزلي أعضاء مجلس الأمن: «إن مساعداتنا الغذائية يتم التلاعب بها ونمنع من ضبط الأمر»، واتهم الحوثيين بالتزوير والغش وسرقة طعام المحتاجين لإطعام ميليشياتهم.

وحمّل الميليشيا الحوثية مسؤولية موت الأطفال في اليمن، مجدداً دعوته لهم بالسماح لبرنامج الأغذية العالمي بالقيام بدوره الإنساني دون مزيد من التأخير.

وكشف عن أن السلطات في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية تتعاون مع ممثلي البرنامج، مما يسهل تجاوز كل المعوقات الناشئة على الأرض.