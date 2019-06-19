المغرب يفكّك «خلية داعشية»

المصدر: Ⅶ الرباط - د.ب.أ

أعلنت السلطات المغربية، تفكيك خلية إرهابية من خمسة أفراد بتطوان شمالي البلاد. ونقلت «وكالة المغرب العربي للأنباء»، عن بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنّ المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن أمس، من تفكيك خلية إرهابية بمدينة تطوان، من خمسة أفراد، مشيراً إلى أنّ أعمار أفراد الخلية تتراوح بين 23 و33 عاماً، وتم توقيفهم للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.

تفتيش

وأشار البيان إلى أنّ عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، فضلاً عن بذلة عسكرية، مضيفاً: «المشتبه فيهم بايعوا الأمير المزعوم لداعش، وانخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، علاوة على علاقاتهم بمقاتلين بالساحة السورية العراقية، بغرض الاستفادة من خبراتهم». وذكرت أن المتابعة الأمنية مكّنت من كشف تورط المشتبه فيهم في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية نوعية بالمملكة. ولفت البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم للعدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.