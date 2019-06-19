منشورات «داعش» في البصرة «صناعة إيرانية»

المصدر: Ⅶ بغداد -عراق أحمد

كشف ناشطون مدنيون مشاركون في تظاهرات البصرة، أمس، أن مواطناً من البصرة، وصديقاً للقنصل الإيراني، هو المسؤول عن إلقاء منشورات تنظيم داعش في شوارع قضاء أبي الخصيب، وأنهم يمتلكون مقاطع فيديو تؤكد صحة هذا الاتهام.

وذكر الناشط المدني في تظاهرات البصرة، أبو مريم المحمدي، على صفحته في «فيسبوك»، أن «شخصاً يقوم بنشر صوره خلال زياراته القنصلية الإيرانية في البصرة، ويلتقي بقنصلها الذي يقول عنه إنه صديقه، هو من ألقى منشورات منسوبة لتنظيم داعش الإرهابي، تحتوي على تهديدات، وذلك بهدف ضرب التظاهرات المقرر انطلاقها في 20 من الشهر الحالي، وإيهام الرأي العام بوجود علاقة بين المتظاهرين وداعش».

وأضاف إن «الشخص المتورط شخّصته القوات الأمنية، وتمت معرفة الأشخاص الذين خرجوا معه، واستقلوا دراجات نارية، وألقوا المنشورات في أبي الخصيب»، مشيراً إلى «وجود تصوير وثّقته كاميرات المراقبة لعملية إلقاء المنشورات». وأبدى الناشطون المدنيون استغرابهم من «عدم اعتقال الشخص المتورّط لغاية اللحظة، رغم خروج أشخاص معه يدعون صلتهم بداعش».

وعقدت القيادات الأمنية في البصرة، الاثنين، اجتماعاً في منطقة أبي الخصيب جنوبي المحافظة، بعد العثور على منشورات منسوبة لـ«داعش». وقال مصدر أمني إن «القيادات الأمنية عقدت اجتماعاً عاجلاً على خلفية توزيع المنشورات، وتوصلت إلى معلومات تفيد بأن تلك المنشورات لا علاقة لها بالتنظيم، وتم ترويجها عبر أحد المطلوبين بهدف إثارة الفوضى وضرب الاستقرار»، وأصدرت بياناً نفت فيه، بشكل قاطع، دخول قواتها الأمنية حالة إنذار ضمن قاطع المسؤولية، بعد وجود منشورات في قضاء أبي الخصيب.

ورأت أن المنشورات لا تشكل أي تهديد أمني على محافظة البصرة، وخصوصاً أن القيادة لديها المعلومات الكاملة عن المنشورات والجهات التي تعمل على انتشارها وسط الشارع البصري، موضحة أن ما يثار من خلال بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول دخول القوات الأمنية حالة إنذار غير صحيح، إلا أن هناك بعض الإجراءات الأمنية اتخذت من قبل القيادة تعد ضمن واجباتها الاعتيادية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن رئيس اللجنة الأمنية في الحكومة المحلية لمحافظة البصرة، جبار الساعدي، أن توزيع المنشورات يراد منها زعزعة الأمن وخلق مشاكل وفتن في المحافظة، فيما استبعد وجود خلايا إرهابية تقف خلفها.