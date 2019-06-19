العراق: لا ميليشيات بعد اليوم

المصدر: Ⅶ بغداد - البيان، وكالات

اتخذ العراق أمس سلسلة قرارات تضع حداً للميليشيات وأي مظاهر خارجة عن السيطرة والسيادة. ويِأتي ذلك في ظل الوضع الإقليمي المتوتّر. وأكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي منع أي قوة أجنبية من العمل أو الحركة داخل أراضي العراق من دون إذن حكومة البلاد.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن عبدالمهدي، قوله في بيان أمس، إنه يمنع «عمل أية قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية أو خارج إمرة وإشراف القائد العام للقوات المسلحة». وأكد عبدالمهدي أنه تمنع أية قوة مسلّحة حتى تلك التي تعمل في إطار القوات المسلحة العراقية وتحت إمرة القائد العام «من أن تكون لها حركة أو عمليات أو مخازن أو صناعات خارج معرفة وإدارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية».