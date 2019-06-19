اجتماع عربي لدعم فلسطين مالياً

المصدر: Ⅶ القاهرة - وام

أعلنت الأمانــة العامــة لجامعــة الدول العربية عن عقــد اجتماع طــارئ لوزراء المــال العرب فــي مقـــر الجامعــة العربيــة مطلــع الأسبــوع المقبـــل، لبحث كيفيـــة توفير شبكــة الأمان المالي لدولة فلسطين، لمساعــدة السلطــة الفلسطينية على مواجهـــة الممارســات والإجراءات الماليــة والاقتصاديــة الإسرائيلية تجــاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجــز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضــرائب.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أمس، إنه تقرر عقد الاجتماع بدعوة من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، فيما أكد مصدر مسؤول بالجامعة عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل.