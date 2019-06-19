مصدر فلسطيني لـ «البيان »: غزة مهددة بكارثة بيئية

المصدر: Ⅶ غزة - أسامة الكحلوت

حذّر مدير دائرة صحة البيئة المكلف في وزارة الصحة بغزة خالد الطيبي، من خطورة الواقع البيئي في قطاع غزة، مشيراً إلى ما جاء في تقارير دولية بأن العام 2020 نهاية المطاف، وأن البداية نعيشها الآن، وأن التلوث أصبح لا يطاق ويحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى مستقبل مقبول للحياة في غزة.

وبين الطيبي أن معدّلات التلوث الكيماوي بلغت 97 بالمائة، والمايكرو بيولوجي 15 بالمائة، وكل ذلك يؤثر على المنظومة الحياتية والجمالية والمائية، والمنظومة الزراعية والسلة الغذائية.

وأوضح لـ«البيان»، أن الناحية الكيميائية ربما تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض ضغط الدم والحصى في الكلى.