إجراءات دولية لتحصين الملاحة من تهديدات إيران

Ⅶ عواصم - البيان، وكالات

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة، بينها التحرك العسكري، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف في مقابلة مع مجلة «التايم» الأمريكية، أنه يتفق مع تقييم المخابرات الأمريكية حول ضلوع إيران في استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان. في وقت شرعت دول غربية إلى جانب الولايات المتحدة في اتخاذ خطوات عملية وجدية للحد من التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية الدولية، وبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكثر تشدداً في مواجهة إيران، محذرةً من عواقب وخيمة لقرارها التنصل عن الاتفاق النووي، وأكدت ميركل وجود أدلة دامغة تثبت ضلوع إيران في حادث استهداف ناقلتي النفط.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أن الولايات المتحدة سترسل ألف جندي أمريكي إضافي وموارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط. وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، في بيان، إن القرار جاء استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية بإرسال قوات إضافية، مضيفاً أنه أمر بإرسال 1000 جندي إضافي لأغراض دفاعية لمواجهة التهديدات الجوية والبرية والبحرية في الشرق الأوسط.