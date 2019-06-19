الإمارات تقدم حزمة مساعدات جديدة للشعب اليمني

المصدر: عدن - ياسر اليافعي، وام

واصلت الإمارات تقديم المساعدات للشعب اليمني في المجالات الطبية والخدمية والإغاثية. وقدمت هيئة الهلال الأحمر محاليل مخبرية للمختبر الوطني المركزي التابع لوزارة الصحة اليمنية لمواجهة وباء حمى الضنك في عدن، الذي عاود الانتشار في المدينة وبعض المحافظات المجاورة. وهذه المحاليل ستكفي لمدة 6 أشهر قادمة. ودشنت الهيئة مشروع فتح الطريق (العند ـ ذر ـ الأغبري ـ الرماة) بمديرية القبيطة محافظة لحج، والتي تضررت جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المديرية خلال الأسبوع الماضي.

كما تكفلت الإمارات بكلفة إجراء ما يزيد على 600 عملية جراحية كبرى وصغرى في مستشفى المواسط الريفي خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية، إلى جانب الخدمات الطبية الأخرى من فحوص وأشعة للآلاف من مرضى ريف محافظة تعز اليمنية.

من جهة ثانية، أحبطت دفاعات التحالف هجوماً حوثياً عبر طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات تم إطلاقهما لاستهداف مطار أبها الدولي.