آمر «عمليات الكرامة» لـ«البيان»: الشعب الليبي في انتظار أخبار سعيدة قريباً

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان

كشف الجيش الوطني الليبي، عن أن معركة تحرير طرابلس شارفت على نهايتها، مبشّراً بأنّ الشعب الليبي في انتظار أخبار سعيدة في غضون أيام.

وأكّد آمر غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، اللواء عبدالسلام الحاسي، لـ«البيان»، أنّ معركة طرابلس في شوطها الأخير، مشيراً إلى فرار الكثير من عناصر الميليشيات المسلّحة من ساحة القتال. وأشار الحاسي إلى أنّه لم يتبقَ في المعركة سوى الإرهابيين المرتبطين بجماعة الإخوان وتنظيمي القاعدة وداعش.

وشدّدت عمليات الكرامة أنّ سلاح الجو دمّر مخازن أسلحة وآليات للميليشيات، فضلاً عن قصف تمركزات الإرهابيين في عدة مناطق.

موضحاً أن الجيش الوطني أعدّ كل ما يلزم للحظة اقتحام العاصمة، ولديه من الإمكانيات البشرية والتسليحية والتقنية واللوجستية ما يؤمن طرابلس، ويعيد إليها الأمن والاستقرار.