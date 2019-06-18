اليمن.. مستشفى المواسط يجري أكثر من 600 عملية جراحية لأهالي ريف تعز

المصدر: وام

تكفلت دولة الإمارات بكلفة إجراء ما يزيد عن 600 عملية جراحية كبرى و صغرى في مستشفى المواسط الريفي خلال أشهر مارس و أبريل و مايو الماضية إلى جانب الخدمات الطبية الأخرى من فحوصات وأشعة للآلاف من مرضى ريف محافظة تعز اليمنية.

وأوضح تقرير صادر عن المستشفى و مكتب الصحة بالمواسط خلال شهر يونيو الجاري - حول الخدمات التي قدمها المستشفى خلال الأشهر الثلاثة - أن عدد المراجعين لإجراء المعاينة و الفحوصات بلغ 11844 مراجعا و للمختبر 7377 مراجعا و للصيدلة 7112 مراجعا إضافة إلى الآلاف من الحالات في أقسام الأشعة و الولادة و الأنف و الأذن و الحنجرة و الموجات الصوتية و الصحة الإنجابية.

و أشاد مسؤولو المستشفى بدعم دولة الإمارات الذي أسهم في عودة المستشفى إلى تقديم خدماته الطبية لمرضى ريف محافظة تعز في إطار النهج الإماراتي الداعم للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.