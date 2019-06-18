"قوات التحالف" تسقط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

المصدر: وام

أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إنه في تمام الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء أمس تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها.

وأضاف - في تصريح بثه وكالة الأنباء السعودية - أنه في تمام الساعة الحادية عشرة وسبع وأربعين دقيقة من مساء أمس تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها واسقاطها .. وقال وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضا أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية.