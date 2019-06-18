النيابة العامة تصدر تصريحاً بدفن جثمان محمد مرسي

المصدر: البيان الالكتروني

أمرت النيابة العامة في مصر بالتصريح بدفن جثمان محمد مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

وكان النائب العام قد أصدر بيانا حول ملابسات وفاة مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة (بقضية التخابر).

وقال البيان إنه "عقب انتهاء دفاع المتهمين من المرافعة، طلب المتوفى (محمد مرسي) الحديث فسمحت له المحكمة وتحدث 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة".

وأشار البيان إلى أنه "أثناء وجوده وباقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضا وتم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته".

وقد أظهر التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري وجد أنه لا ضغط ولا نبض ولا حركات تنفسية وأن حدقتي العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية.

وتابع أن مرسي "أُحضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة والخمسين دقيقة مساء، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة بجثمانه".

وأمر النائب العام المصري بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة "لإجراء المناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين، وكذلك سماع أقوال الموجودين معه في ذلك الوقت".

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