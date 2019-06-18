الاحتلال يواجه «الإدانات» بالجرّافات والتهويد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يؤكد واقع الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية والعربية أنه لا يكترث ببيانات الاستنكار والشجب، والتلويحات المتكررة باللجوء للجنائية الدولية والمنظمات الشبيهة بها، التي كلّها يواجهها الاحتلال بالجرّافات وجيبات الاقتحام والاعتقال والحواجز والمصادرات واستهداف البشر والشجر والحجر.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في أحدث بياناتها، إرهاب المستوطنين واعتداءهم على بلدة كفر مالك شرقي رام الله، وإقدامهم على إعطاب إطارات مركبات عدد من الفلسطينيين، وخط شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب.

واعتبرت الوزارة اعتداءات المستوطنين المتواصلة حلقة من حلقات التصعيد الإسرائيلي الحالي والملحوظ ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومزروعاته، كما هو حاصل في مصادقة حكومة الاحتلال على تقطيع آلاف أشجار الزيتون في كذا محافظة ومنطقة، وتصعيد عمليات هدم المنازل بالجملة وإخلاء أراضٍ فلسطينية كما هو في محيط جدار الضم والتوسع في القدس المحتلة والعيسوية وغيرها، وكما هو حاصل أيضاً في توسيع بؤرة استيطانية غرب بلدة يعبد بمنطقة جنين، فضلاً عن تغول الاحتلال على القدس ومقدساتها ومواطنيها.

خلع أشجار

واقتحمت أمس قوات الاحتلال بلدة العيسوية المقدسية، وخلعت عشرات الأشجار بذريعة «الأمن». محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية، أكد أن سلطات الاحتلال قامت بخلع الأشجار بذريعة «إعاقتها عمل كاميرات المراقبة» المثبتة في المكان، علماً أن الاحتلال ينفّذ سياسات ومخططات بذريعة أو بدون، وغالباً ما يخترع ذرائع سهلة وإن سخيفة.

هدم

في الخليل، هدمت قوات الاحتلال، أمس، مسكنين في بلدة يطا جنوبي المدينة، وفي عموم الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس 22 فلسطينياً. وفي النقب المحتل عام 1948، أصيب 10 فلسطينيين خلال مواجهات بين أفراد من شرطة الاحتلال وسكان قرية بير هداج بعد اقتحامها.

اعتراف

قرية بير هداج من القرى البدوية الواقعة جنوب صحراء النقب ويسكنها، قبل مئات السنين من إنشاء إسرائيل سنة 1948، بدو العزازمة وهي قرية لم تعترف بها إسرائيل الوليدة، حتى عام 2004. والقرية غير مرتبطة بشبكة كهرباء، وتعاني من سياسة هدم البيوت، حيث يقطن بها نحو ستة آلاف نسمة.