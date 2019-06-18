تقرير: لغم «كوكوكا كاريدجس» شبيه بآخر إيراني

المصدر: Ⅶ وشنطن، براغ - وكالات

أثار نشر القيادة المركزية الأمريكية، مقطع فيديو يعرض قارباً إيرانياً، قالت إنه تابع للحرس الثوري، لدى قيامه بنزع لغم لم ينفجر من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان، الخميس الماضي، وهي «كوكوكا كاريدجس» اليابانية، التساؤلات حول نوعية الألغام التي استخدمت في تلك الهجمات.

وسلّط موقع إذاعة «فردا» الأمريكية، التي تبث من العاصمة التشيكية براغ، الضوء على نوعية تلك الألغام البحرية مخروطية الشكل، التي قالت إنها عبارة عن عبوات ناسفة يمكن لصقها بسفينة بمغناطيس قوي، وتثبيتها على جسم السفينة أو أي مركبة أخرى.

وذكر التقرير أن هذه الألغام، وهي من نوع «ليمبت» Limpet، يتم تشغيلها بطريقتين مختلفتين: إما من خلال أدوات إلكترونية مع أجهزة توقيت، لتكون كقنبلة موقوتة، أو عن طريق وسائل ميكانيكية، حيث يتم تفجيرها على بعد مسافة معينة من موقعها.

واستخدمت الألغام الأرضية «ليمبت» على نطاق واسع في الحرب البحرية، خلال الحرب العالمية الثانية، من قبل قوات الكوماندوس في العمليات الخاصة.

محلية الصنع

وأشارت إذاعة «فردا»، إلى تقرير نُشر في أكتوبر 2015، من قبل وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري الإيراني، حول معرض نظمته البحرية الإيرانية في شمال طهران، عرضت فيه بالتفصيل الأسلحة المختلفة التي تمتلكها إيران. وشملت هذه الأسلحة أنواعاً مختلفة من الصواريخ والقذائف. وكان أحد العناصر المعروضة، عبارة عن «لغم لاصق»، هو مشابه في الشكل والإمكانات لألغام «ليمبت».

وبحسب ما كُتب إلى جانب اللغم، فإنه يتم إنتاجه بواسطة منظمة «جهاد البحث الصناعي والاكتفاء الذاتي»، التابعة للبحرية الإيرانية، ويزن اللغم 42 كيلوغراماً، وهو مصنوع من الألمنيوم والصلب. ووفقاً لإذاعة «فرداً»، فقد أشار تقرير نشرته وكالة الطلبة الإيرانية «ايسنا» عام 2010، إلى أنه خلال مناورات عسكرية أجرتها إيران، كان أحد التدريبات البحرية، يشمل زرع ألغام «ليمبت» على «هدف محدد مسبقاً».