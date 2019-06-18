نائب رئيس البرلمان العربي لـ « البيان»: التعديات الإرهابية تتطلب تحركاً دولياً

المصدر: Ⅶ المنامة - إبراهيم النهام

أكد نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن التعديات الإرهابية المستمرة على ناقلات النفط في مياه الخليج العربي، وخليج عمان، تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن العالميين، وخطوة تمثل تصعيداً في الممارسات الممنهجة لدفع المنطقة لدوامة من الحروب والنزاعات والموت.

وقال العسومي في تصريح لــ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، إن «الهجمات الإيرانية الحوثية الأخيرة على مطار أبها، وعلى الخطوط النفطية والمرافئ والسفن، توجز للمجتمع الدولي حقيقة هذه الدولة المارقة، والمختطفة من النظام الديني الثيوقراطي، والذي يسعى للخراب في المنطقة، وإنجاح تصدير الثورة الخمينية ومبادئ ولي الفقيه».

وبين العسومي بأن الدول العربية تقف صفاً واحداً خلف المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبقية دول الخليج العربي المتضررة من هذه التدخلات الفجة وغير المسؤولة، داعياً المجتمع الدولي لأن يقوم بدوره في التصدي لجميع التنظيمات والكيانات والحركات الإرهابية والمتطرفة، وإيقاف تعدياتها المتنافية مع جميع الشرائع والأديان السماوية.

وأوضح نائب رئيس البرلمان العربي، أن دول الخليج العربي قادرة على حماية نفسها، وردع أي تدخلات أجنبية، ولكنها تسير دائماً وفق قنوات الرشد والحكمة والدبلوماسية الوقائية، والتي أوجدت لها مكانة مقدرة ومحترمة في المجتمع الدولي والأمم المتحدة وغيرها، كدول ترتكز على نهج دولة المؤسسات الحديثة، وليس وفق نظام المجرمين وقطاع الطرق والعصابات، كما هو الحال بشأن إيران، والمنظمات التابعة لها كحزب الله اللبناني.