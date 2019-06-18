افتتاح مشروع لتعزيز القدرة الإنتاجية للمياه في المخا

المصدر: Ⅶ المخا - وام

بدعم من دولة الإمارات، تم في مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن، افتتاح مشروع لتعزيز القدرة الإنتاجية للمياه يخدم أكثر من 30 ألف نسمة من سكان المدينة والمناطق المجاورة لها، وذلك استمراراً للدعم الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني للتخفيف من معاناته. وقال مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، محمد الجنيبي، إنّ المشروع يتمثل في حفر بئرين ارتوازيين وتزويدهما بمولد كهربائي قوة 84 كيلو بات وغطاسين، وإنشاء غرفتين للبئرين وغرفة للمولد الكهربائي، ومد شبكة وأعمدة كهرباء بطول 350 متراً وربطها بالشبكة الرئيسية، فضلاً عن مد شبكة المياه من البئرين إلى الشبكة الرئيسية بمسافة طولها 300 متر.

مشروع استراتيجي

بدوره، أكّد مدير عام مديرية المخا، رئيس المجلس المحلي، سلطان عبدالله محمود، أنّ هذا المشروع الاستراتيجي سيعمل على توفير المياه لمنازل سكان المخا بصورة مستمرة وعلى مدى الـ 24 ساعة دون أي انقطاع، مشيداً بالدور العظيم الذي قامت وتقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تحسين وتطوير وتوفير الخدمات في مجالات المياه والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تخدم المواطنين اليمنيين في المخا والساحل الغربي واليمن ككل.

وقال مدير فرع المؤسسة العامة للمياه في المخا، عبدالله علي ناجي إسكندر، إن هذا المشروع سينهي بشكل جذري مشاكل انقطاع المياه التي كانت تعاني منها المدينة، مشيراً إلى أن المشروع أنجز في وقت قياسي حيث تم حفر بئرين بعمق 65 مترا بإنتاجية 130 متراً مكعباً في الساعة وتوفير مولد كهربائي قدرة 80 كيلو واط في حالة انقطاع التيار الكهربائي العام، وربط خط الضخ مع الآبار القديمة ومحول كهربائي يعمل بنظامي الشبكة الكهربائي والمولد.

شكر وثناء

من جهتهم، أعرب أهالي مدينة المخا والمستفيدون من المناطق الأخرى الذين حضروا افتتاح المشروع، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على تلبيتها لاحتياجاتهم من مشاريع المياه والتعليم والصحة والثروة السمكية، وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية الهامة والمستدامة. ويعد هذا المشروع ضمن 31 مشروعاً نفذتها دولة الإمارات في المحافظات المحررة في الساحل الغربي لليمن.