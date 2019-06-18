حملة عسكرية عراقية ضد «داعش» شمالي بغداد

المصدر: Ⅶ بغداد - عراق أحمد، وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، عن قتل 16 إرهابياً بضربة للتحالف الجوي في نينوى، واعتقال قيادي بتنظيم داعش في الجنوب و8 قيادات أخرى.

وأوضحت الخلية، في بيان مقتضب، إنه «وفقاً لمعلومات استخبارية لقيادة عمليات نينوى تم قتل 16 إرهابياً داخل نفق في (وادي القصب) بضربة جوية لطيران التحالف الدولي».

إلى ذلك، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف المقرب من الأجهزة الاستخبارية العراقية، أن عملية أمنية ضد «داعش» في الدورة، جنوبي بغداد، أسفرت عن اعتقال والي التنظيم في «ولاية الجنوب» و8 قيادات أخرى، مشيراً إلى أن «أبرز المعتقلين علي أحمد عبود العيساوي (أبو طيبة) والي الجنوب، الذي شارك في (الرتل الأفعواني) الهارب من الفلوجة قبل ثلاث سنوات، حيث أصيب حينها، ثم التحق بعد ذلك بولاية بغداد (لجنة الإشراف والمتابعة)، تم تنصيبه خلفاً لوالي الجنوب السابق أبو أحمد الجبوري».

وتابع أبو رغيف، أن أبو طيبة أسهم في افتتاح مضافات في أطراف وحزام بغداد، وأشرف على نصب العبوات في ناحية جرف الصخر.

عملية مشتركة

وشنّت قوات مشتركة من الجيش والشرطة العراقيين، عملية عسكرية واسعة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، ضد خلايا «داعش». وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال النقيب في الجيش العراقي، مراد جعفر، إن «قوات من الجيش تابعة لقيادة عمليات بغداد، ترافقها قوات من الشرطة، وبإسناد من الطائرات المروحية الهجومية، شنت عملية عسكرية واسعة ضمن المناطق التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، ضد خلايا تنظيم داعش».

وأوضح جعفر، أن «القوات الأمنية لديها معلومات عن سعي مسلحي داعش لإعادة تشكيل مجاميع (مجموعات) لمهاجمة القوات الأمنية، والإخلال بالأمن الداخلي لقضاء الطارمية ومناطق شمالي العاصمة».

من جهته، كشف مدير المكتب العسكري لرئيس الوزراء العراقي عن اتفاق مع أهالي الطارمية على ضرورة وجود قوة من أبنائها بالقضاء. وقال الفريق الركن محمد مهدي، في بيان، إنه «تم عقد اجتماع مع وفد من أهالي الطارمية بحضوري، وتم التوصل إلى عدة أمور بشأن القضاء». وأضاف، أنه «تم الاتفاق على ضرورة وجود قوة أمنية من أبناء القضاء للتعاون مع القطعات الأمنية، والسماح للمزارعين باستغلال أراضيهم، وإعادة النظر في فتح مراكز الشرطة بالطارمية».

منشورات

قال مصدر عسكري عراقي، إن قوات الأمن عثرت على منشورات تعود لتنظيم «داعش» في منطقتين جنوب وغرب محافظة البصرة. وأوضح الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف نايف، أن «قوات الأمن عثرت على منشورات في سوقي قضاء الزبير جنوب البصرة، وسوق أبي الخصيب غربي المحافظة، تعود لتنظيم داعش».