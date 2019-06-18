ائتلاف جديد للمعارضة في برلمان العراق

المصدر: بغداد -عراق أحمد

أعلن النائب عن ائتلاف النصر في البرلمان العراقي، خليل محمد سعيد، أمس، عن توجّه لتشكيل معارضة نيابية للحكومة من 6 كتل على الأقل، وقال «بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على تشكيل الحكومة الحالية، فإنها لم تلتزم بتنفيذ برنامجها الحكومي في تقديم الخدمات للمواطنين».

وأوضح أن «أغلب الكتل السياسية أصبحت قريبة إلى توجهاتنا القائمة على تشكيل كتلة معارضة داخل مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «أبرز هذه الكتل والأطراف التي ستلتحق بالمعارضة البرلمانية هي ائتلافات الوطنية والقرار والنصر والحكمة وسائرون وقوى كردية، فيما يقف ائتلاف دولة القانون قريباً من الكتلة، بسبب خلافات داخلية، وبينه وبين كتل أخرى».