«الأونروا» تتوقع عجزاً بـ 211 مليون دولار

المصدر: عواصم- وكالات

توقع بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس، أن يصل عجز الوكالة للعام الجاري إلى 211 مليون دولار. وقال كرينبول في مؤتمر صحافي عقده في منطقة البحر الميت في الأردن، إن الوكالة أمّنت نحو 350 مليون دولار من ميزانية 2019، البالغة 1.2 مليار دولار.

وتعاني الوكالة من أزمة مالية منذ أوقفت الولايات المتحدة، أكبر داعم للوكالة الأممية، مساعداتها عام 2018؛ مما سبب عجزاً مالياً للوكالة قارب 446 مليون دولار، لكنه انخفض نتيجة حشد الدعم الدولي إلى 21 مليون دولار. ولفت كرينبول إلى وجود مؤشرات إيجابية بالتزام الدول المتبرعة بتعهداتها.

وأوضح أنه سيشارك في مؤتمر التعهدات لـ «أونروا» المنعقد في نيويورك في 25 يونيو الحالي.