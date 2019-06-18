جدل وانقسامات بشأن من سيخلف خامنئي

المصدر: Ⅶ طهران - وكالات

تجدد الجدل في إيران بين أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيرانية المكلف باختيار المرشد، حول من سيخلف المرشد الحالي علي خامنئي، حيث تباينت وجهات النظر حول كيفية الترشيح والإعلان عن أسماء المرشحين المحتملين.

وفي جديد هذه المواقف، قال هاشم هاشمزاده هريسي، عضو مجلس الخبراء، في تصريحات، إنه لا يجوز أن تكون هناك قائمة سرية لخلفاء المرشد المحتملين، بل يجب أن تكون علنية وتُناقش في المجلس.

وجاءت تصريحات هريسي رداً على ما أعلنه العضو الآخر في مجلس الخبراء، محسن أراكي، الذي قال إن إحدى لجان المجلس أعدت قائمة سرية 100% للمرشحين لخلافة خامنئي، بإشراف المرشد نفسه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن هريسي قوله إن حقيقة أن وجود قائمة علنية أمر قانوني وكان متداولاً في عهد الخميني أيضاً. وأضاف أن «تعيين المرشد يجب أن يتم من خلال كل أعضاء مجلس الخبراء أو أغلبيتهم وليس لجنة أو هيئة معينة».