الكويت تدعو إلى حماية دولية لخطوط الملاحة

المصدر: Ⅶ الكويت - وكالات

دعا مجلس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية، وردع كل من يسعى لتهديد النظام التجاري العالمي، وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر.

وأعرب المجلس عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان الخميس الماضي، مؤكداً على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية، حيث يعد تهديداً مباشراً لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر، والعمل على حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي من قبل الميليشيا الحوثية الذي استهدف مطار أبها السعودي، مؤكدا «أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي، وتستهدف المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها».