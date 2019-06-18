الفالح: ممرات شحن الطاقة يجب أن تبقى مفتوحة

المصدر: Ⅶ الرياض - وكالات

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، أنه من المهم جداً للاقتصاد العالمي الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة للنفط وغيره من إمدادات الطاقة، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عُمان الخميس الماضي.

وشدد الفالح على ضرورة أن «تتعاون جميع الدول في هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات».

وأضاف، أنه يتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وغيرها من المنتجين بما فيهم روسيا، في الأسبوع الأول من يوليو لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط. وأشار إلى أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق.

وقال الفالح، إن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق المالية، متوقعاً أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يومياً هذا العام.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، أمس، حيث بدأت علامات التباطؤ الاقتصادي وسط النزاعات التجارية العالمية تطغى على مخاوف المعروض التي أججها الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.