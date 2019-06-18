عضو في الكونغرس: الإرهاب الإيراني يستدعي ضربة أمريكية

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

اعتبر السيناتور الأمريكي، توم كوتن، أحد صقور الكونغرس، أن «أعمال الإرهاب غير المبررة ضد النقل التجاري في مضيق هرمز تستدعي ضربة عسكرية انتقامية ضد إيران». وقال خلال مقابلة تلفزيونية نشر مقتطفات منها على حسابه في تويتر: «من وقت الرئيس (جورج) واشنطن إلى الرئيس (دونالد) ترامب، فإن أسرع طريقة لجلب نار وغضب الجيش الأمريكي عليك هي أن تفعل ما فعلته إيران - تعرقل حرية الملاحة في البحار المفتوحة».

وكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس أن «من المنطقي أن الإيرانيين سيكذبون بشأن هذه الهجمات، لكن على الآخرين ألا يصدقوا كذبهم. يمكن لأي كان أن يرى بأم عينيه البحارة الإيرانيين وهم يزيلون اللغم الذي وضعوه على إحدى الناقلات». وكان كوتن عبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستكسب الحرب مع إيران إذا ما اندلعت، قائلاً إن الأمر یتطلب «غارتين» فقط.

وفي مقابلة تلفزيونية في وقت سابق، قال إنه لا يدافع عن شن حرب ضد إيران، لكنه حذر من أنه سيكون هناك «رد غاضب» على أي استفزاز ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. وأضاف: «أنا لا أدافع عن العمل العسكري ضد إيران. أنا ببساطة أوصل رسالة مفادها أنه إذا كانت إيران ستهاجم الولايات المتحدة، فسيكون ذلك خطأً كبيراً في التقدير».