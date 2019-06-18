المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

أعلنت وزيرة الدولة البريطانية، هارييت بالدوين، أنه تم التوصل إلى قناعة بأن الاعتداءات ضد الناقلات عمل إيراني، وأن بلادها مستعدة لضمان بقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحاً أمام السفن التجارية. تزامن تصريح بالدوين مع الإعلان عن اجتماع لمسؤولين أمنيين بريطانيين لبحث ملف إيران.

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، قال أول من أمس، إن بلاده «شبه متأكدة» من أن إيران خلف هجوم الناقلتين، مضيفاً: «تقييمنا الاستخباراتي يشير إلى أن إيران تقف خلف هجوم الناقلتين».

وأضاف هانت، لبرنامج «أندرو مار» الذي يبثه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك. وتابع وزير الخارجية البريطاني: «نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد».