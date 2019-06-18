أمريكا تنشر صوراً جديدة لإزالة إيران لغماً من الناقلة اليابانية

المصدر: البيان الالكتروني

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين صوراً جديدة قالت إنّها لقوات إيرانية تزيل لغماً من ناقلة يابانية بعد هجوم الأسبوع الماضي في خليج عمان.

ويظهر في إحدى هذه الصور، جسم معدني دائري ملتصقاً ببدن الناقلة اليابانية كوكوا كوريجيوس.

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية فإنّ هذا الجسم هو أحد المغناطيسات التي استخدمت لتثبيت لغم لم ينفجر تؤكّد واشنطن أنّ الإيرانيين ثبّتوه على السفينة ثم سارعوا إلى نزعه بعد الهجوم وفقا لوكالة فرانس برس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الخميس أن "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ إيران مسؤولة عن الهجومين في خليج عمان".

وقال بومبيو "أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة. سيرى العالم الكثير منها".