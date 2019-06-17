الجيش الليبي يتأهّب لتحرير طرابلس وسرت

المصدر: طرابلس - البيان

علمت «البيان»، أنّ الجيش الوطني الليبي فرغ من وضع خطة لتحرير العاصمة طرابلس ومدينة سرت في آن واحد. وكشفت مصادر عسكرية لـ «البيان»، عن أنّ ساعة الصفر ستظل طي الكتمان، مشيرة إلى تأهّب كامل للجيش الوطني لاقتحام سرت عبر وجود قوات تماثل ضعفي القوات المنتشرة حول طرابلس مجهّزة بكل أنواع الأسلحة، فيما سيلعب سلاح البحرية دوراً رئيسياً في العملية، بعد أن اتخذ مواقعه في خليج سرت. وشدّدت المصادر، على أنّ ميلشيات مصراتة ستجد نفسها بين خياري العودة إلى مدينتها أو مواصلة القتال في محاور طرابلس، ما سيعزلها لاحقاً ويمنعها التحرك شرقاً.