غريفيت ليس في إجازة ويعمل من مكتبه بعمّان

المصدر: دبي - البيان

نفى مكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث في عمان أن يكون المبعوث الدولي في إجازة طويلة، مؤكداً أن المبعوث الدولي يمارس مهامه من العاصمة الأردنية عمان.

وذكر مكتب شؤون الإعلام الخاص بالمبعوث الدولي الخاص باليمن خلال اتصال هاتفي لـ«البيان» أن المبعوث الأممي ليس في إجازة وهو يزاول عمله من مكتبه في عمّان وسيقدّم إحاطة إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الأردن.

وكانت مصادر ذكرت لـ«البيان» في وقت سابق أن مارتن غريفيث، في إجازة طويلة مع اعتراض الحكومة الشرعية على تجاوزاته، وأنه لا يظهر في الأفق، ما يشير إلى أنه سيظهر قبل تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة نهاية الشهر الجاري، وسط تعقيدات وتلاعب من الميليشيا، يجعلان من مهمة الأمم المتحدة صعبة ومعقدة.

وأضافت المصادر في التقرير الذي نشرته «البيان» انه بعد مرور ستة أشهر على تفويض مجلس الأمن الدولي بتشكيل فريق مراقبة دولي لمتابعة تنفيذ اتفاق استوكهولم، بشأن انسحاب الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة، ترفض ميليشيا إيران حتى اليوم منح أكثر من نصف المراقبين الدوليين تأشيرات دخول مناطق سيطرتها، مع أن المدة الزمنية لتنفيذ الاتفاق حددت بنحو 20 يوماً فقط، ومع التزام الأمم المتحدة بتصحيح التجاوزات التي ارتكبها مبعوثها الخاص باليمن، فإن المؤشرات تبين أننا أمام مرحلة جديدة من المراوغات قد تنتهي معها الفترة الثانية من تفويض بعثة المراقبين الدوليين، دون أن تستكمل الميليشيا تنفيذ الاتفاق.