تدمير منصة صواريخ بحجة وتحرير مواقع في الضالع

المصدر: عدن - البيان

دمرت مقاتلات التحالف العربي، أمس، منصة إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن. فيما حررت قوات الجيش الوطني، أمس مواقع استراتيجية في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري في المنطقة الخامسة، إن مقاتلات التحالف العربي نفذت غارتين على مزارع الجر غربي مديرية عبس بمحافظة حجة. وأسفرت الغارتان - وفقاً للمصدر - عن تدمير منصة إطلاق صواريخ وطقم محمل بمسلحي الميليشيا الحوثية.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت أول من أمس مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي، في صنعاء شملت قاعدة الديلمي الجوية قرب مطار صنعاء، وكلية الطيران والدفاع الجوي في شارع الستين، الغربي. ومعسكر الهندسة العسكرية والصيانة في مديرية الثورة، ووفق مصادر محلية استهدفت الغارة أيضا مواقع عسكرية ومخازن أسلحة في منطقة العروق في مديرية بني الحارث، في المدخل الشرقي للعاصمة.

عملية عسكرية

إلى ذلك، نفذت قوات الجيش، عملية عسكرية واسعة من عدة محاور، تمكنت خلالها من تحرير عدة مناطق استراتيجية شمالي مديرية قعطبة. وحررت قوات الجيش، مناطق، «الشجرة»، و«الخزان»، و«القراميد»، و«السوداء»، و«الذرة»، بالإضافة إلى سلسلة «السود» الجبلية، المطلة على منطقة هاجر شمالي مديرية قعطبة.

وتواصل قوات الجيش الوطني، في الأثناء، تقدمها باتجاه مواقع منطقة العود، شمالي وغربي مديرية قعطبة. وأسفرت العملية عن مصرع 25 عنصرا من الميليشيا الحوثية وجرح آخرين، بالإضافة إلى أسر ثلاثة من عناصرها.

استهداف

وفِي محافظة الحديدة، واصلت ميليشيا الحوثي قصف منطقة الجبلية التي تتبع مديرية التحيتا جنوب المحافظة، حيث استهدفت مواقع القوات المشتركة في أطراف الجبلية وبشكل مكثف، واستخدمت الميليشيا خلال القصف القذائف المدفعية والصاروخية ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة.

وحسب مصادر عسكرية قصفت الميليشيا مواقع العمالقة بقذائف آر بي جي وبقذائف الهاون بالتزامن وحشود كبيرة لميليشيا الحوثي متجهة نحو المنطقة، واستقدام تعزيزات كبيرة عقب مصرع أحد أبرز القيادات الميدانية المدعو محمد محمد علي الشريف خلال الهجوم الذي شنته الميليشيا قبل يومين.

في الأثناء، تمكنت قوات الجيش من التقدم باتجاه مركز مديرية كتاف، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، فيما لاذ عناصرها بالفرار باتجاه مركز المديرية.