الكويت تبدأ تحضيرات «حسم العقبان 2020»

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، عن عقد الاجتماع التخطيطي الأول لتمرين «حسم العقبان 2020»، برئاسة مديرية التدريب المشتركة بهيئة العمليات والخطط، ومشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، «إن الاجتماع يهدف إلى الإعداد والتحضير للمرحلة التنفيذية للتمرين الذي ستجرى فعالياته في الكويت خلال مارس 2020، إلى جانب توحيد مفاهيم العمليات العسكرية، لرفع قدرة الاستجابة للمشاركين وتعزيز التعاون والتنسيق العسكري وتطويره».

وأوضحت الوزارة، أن التمرين يعتبر من سلسلة تمارين «حسم العقبان» التي بدأت في العام 2000، عندما استضافت مملكة البحرين التمرين الأول، مشيرة إلى أنّ استضافة الكويت لهذا التمرين للمرة الثالثة على التوالي يعد مكسباً استراتيجياً.