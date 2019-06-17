خبير فرنسي: «بي. إن سبورت» تلاعبت بالحقائق

بعد أن حسمت محكمة فرنسية المعركة القضائية لصالح «عربسات» ضد مجموعة «بي إن» الرياضية القطرية، زعمت الأخيرة أنها ربحت الدعوى.

وأكد الخبير الفرنسي في القانون الدولي، لويس ديغول، أن حكم المحكمة واضح ولا لبس فيه، ويؤكد أن الدلائل التي قدمتها المجموعة القطرية غير صحيحة.

وأوضح أن الحكم صدر إثر دعوى تقدمت بها مجموعة «بي إن» التي زعمت أن عربسات لديها علاقات في فرنسا سمحت بنقل برامج «بي أوت كيو»، إلا أنّ المحكمة الفرنسية ردت هذه المزاعم، وأيدت موقف عربسات وحكمت على «بي إن» بدفع مبلغ 24 ألف يورو. وشدّد على أنه يمكن لـ «عربسات» أن تلاحق «بي إن» عن المزاعم والتصريحات التي أدلى بها رئيس المجموعة القطرية. باريس - وكالات