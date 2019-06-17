نتانياهو يدشّن مستوطنة «رامات ترامب» في الجولان

المصدر: الجولان المحتل - أ.ف.ب

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان السوري المحتل، باسم «رامات ترامب» تكريماً للرئيس الأمريكي.

واعترف ترامب في 25 مارس بـ«سيادة إسرائيل» على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمّته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

جلسةوادعى نتانياهو قائلاً: «الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك»، واصفاً ترامب بأنه «صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقاً».

في وقت لاحق، كتب ترامب في تغريدة «شكراً لك رئيس الوزراء نتانياهو ولدولة إسرائيل على هذا الشرف العظيم».

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة «رامات ترامب» (مرتفعات ترامب) في كيبوتز «كويلا بروشيم» الذي أقيم عام 1984 وتسكنه حالياً أربع عائلات من المستوطنين.

خارج الخيمة، تم الكشف عن لافتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة من الإعلان أمام مسؤولين محليين من اليهود والدروز.

من جهته، أشاد فريدمان بـ«البادرة الاستثنائية».

وتابع رئيس وزراء الاحتلال أن «الرئيس ترامب يظهر مرة أخرى التزامه بأمن إسرائيل ومستقبلها»، معيداً التذكير أن ترامب قام بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو 2018.

وقال إن افتتاح مستوطنة جديدة الأمر الذي «لم يحصل منذ سنوات عديدة»، سيعزز عملية تطوير مرتفعات الجولان.

ووعد نتانياهو بالاستثمار في بناء المستوطنات وبناها التحتية، وكذلك في السياحة.

ويعيش نحو 23 ألفاً من الدروز السوريين في جزء من هضبة الجولان السوري المحتل، فضلاً عن 25 ألف مستوطن وصلوا اعتباراً من عام 1967.

يذكر أنه في العام 1949، افتتحت حكومة الاحتلال مستوطنة في وسط فلسطين المحتلة عام 1948 باسم «كفر ترومان»- قرية ترومان باللغة العبرية - تعبيراً عن الشكر للرئيس الأمريكي هاري ترومان كونه أول من اعترف بإسرائيل في 14 مايو 1948.