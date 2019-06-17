المصدر: الجزائر - وكالات

استجواب مسؤولين

ذكر التلفزيون الرسمي بالجزائر أن اثنين من كبار المسؤولين السابقين ورجل أعمال بارز مثلوا أمام محاكم لاستجوابهم، أمس، في مزاعم فساد ضد النخبة الحاكمة خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وقال التلفزيون إن وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا، ومثل أيضاً رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى أمام محكمة أخرى.

مشيراً إلى أن القضيتين ترتبطان بمزاعم فساد. وقال التلفزيون في وقت لاحق إن مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك والتي تدير مصنعاً لتجميع السيارات مع فولكسفاجن الألمانية، مثل أمام نفس المحكمة التي استجوبت أويحيى.

ولم يقدم التلفزيون الرسمي تفاصيل، ولم يرد بعد أي بيان من المسؤولين السابقين أو المحامين الموكلين عنهم. وتولى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من 2007 حتى 2014، إذ استقال وقتها لأسباب صحية قبل أن يعين مستشاراً لبوتفليقة للعامين الماضيين. وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت فيما يتعلق بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.

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أعلنت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أمس، عودتها إلى معسكراتها الخاصة بها بعد المشاركة في معارك شرسة استمرت لثلاثة أيام مع تنظيم داعش في جبال الهروج وفي مواقع لها قرب منطقة الفقهاء، وسط جنوب البلاد.

وقالت الكتيبة، إنّ المعارك أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر التنظيم الإرهابي فاق 16 عنصراً وتدمير قرابة 11 سيارة تابعة لهم.

وأوضحت أن المعارك أسفرت عن إصابة فرد واحد فقط من الكتيبة، وتدمير سيارة واحدة نتيجة انفجار لغم أرضي.

رفض

كشفت مؤسسة «سيغما كونساي» لاستطلاعات الرأي وفق آخر استطلاع للرأي، عن الشخصيات والأحزاب التي لن يصوّت لها مجموعة التونسيين. واحتل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المرتبة الأولى بـ 21.6 في المئة، يليه الرئيس الباجي قائد السبسي بـ 17.6 في المئة، ثم رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى، يليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في المرتبة الرابعة، ثم مؤسس حزب الحراك المنصف المرزوقي.