السعودية والأردن تطلقان تمريناً بحرياً

المصدر: الرياض - د.ب.أ

انطلقت، في العاصمة الأردنية عمّان، أمس، فعاليات التمرين التزامني المختلط «عبد الله 6» بين القوات البحرية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية الذي يعد امتداداً لسلسلة من التمرينات المشتركة بين البلدين، ويركز على تبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن فعاليات المناورة العسكرية المشتركة «عبد الله 6»، التي تستمر 12 يوماً في نسختها السادسة تأتي لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين.

ونقلت «واس» عن مدير التمرين العقيد بحري عبد الله بن محمد العمري قوله إن «التمرين يأتي امتداداً لسلسلة من التمرينات السابقة المشتركة بين البلدين، وهو عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ويتضمن العديد من الفعاليات».

وأوضح أن التمرين يهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات، وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية.

كما يهدف التمرين لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتنمية المهارات العسكرية والتدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومعالجة الذخائر العمياء، ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.