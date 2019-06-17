سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

المصدر: بغداد-وكالات

أفادت مصادر أمنية عراقية، بسقوط صاروخ على مبنى قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، بالإضافة إلى قاعدة بلد الجوية، وقاعدة أخرى قرب مطار بغداد الدولي، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، أول من أمس، عن «سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة جوية شمال بغداد، حيث يوجد بعض المدربين الأمريكيين، ما تسبب في حدوث حريق صغير دون وقوع إصابات». كما أعلنت الخلية عن سقوط صاروخ كاتيوشا آخر على حي الجادرية، يبدو أنه كان يستهدف السفارة الأمريكية القريبة، لكنه سقط على منزل مهجور دون خسائر.

وتقع منطقة الجادرية قرب «المنطقة الخضراء»، التي تضم عدداً من السفارات الأجنبية، بما فيها الأمريكية.

على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية عراقية، بأن سبعة عناصر من «داعش» قتلوا جراء قصف لطيران التحالف الدولي، استهدف موقعاً للتنظيم المتشدد غربي مدينة كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد).

وقالت مصادر في قيادة شرطة كركوك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «طيران التحالف قصف موقعاً لتنظيم داعش في قاطع البوحمدان بين قرية أبو صخرة وقرية النجاتية بقضاء الحويجة غربي كركوك، ما أسفر عن مقتل سبعة من عناصر داعش». وتشن القوات العراقية، بالتعاون مع طيران التحالف الدولي، عمليات استباقية بشكل شبه يومي، للحد من تحركات عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بهدف الحيلولة دون عودة نشاط التنظيم.