«التعاون الخليجي» يبحث خطة العمل المشترك مع نيوزيلندا

المصدر: الرياض - وام

بحث الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، بمقر الأمانة العامة بالرياض مع سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو والوفد المرافق له خطة العمل المشترك بين المجلس ونيوزيلندا، التي تتضمن التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بالإضافة إلى مفاوضات التجارة الحرة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترح نيوزيلندا بشأن التعاون في مجال تعزيز قدرات الاستجابة للكوارث وإدارة حالات الطوارئ.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات إن مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها وخطة العمل المشترك تهدفان إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها من خلال المشاورات السياسية والتعاون الاقتصادي والتواصل بين الشعوب.