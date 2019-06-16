قرقاش يشيد بدعوة محمد بن سلمان إلى العمل والإنجاز

المصدر: البيان الالكتروني

علّق معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية على مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المهمة في "الشرق الأوسط" مشيراً إلى أنه أعجب برده "يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا". مضيفاً بورك هذا التوجه والدعوة المخلصة للعمل والإنجاز في منطقة صعبة وظروف حساسة.

وقال على حسابه في "تويتر": "اطلعت على مقابلة الأمير محمد بن سلمان المهمة في "الشرق الأوسط" اليوم، وشدني رده التالي: "يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا.. وهو النهوض بدولنا." بورك هذا التوجه والدعوة المخلصة للعمل والإنجاز في منطقة صعبة وظروف حساسة."