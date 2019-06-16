حميدتي يتوعد بإعدام الذين قاموا بتفريق الاعتصام

المصدر: البيان الالكتروني

توعّد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو"حميدتي" الأحد "بإعدام" الذين قاموا بتفريق اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.

وقال حميدتي في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي "نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة" مشيرا إلى كل شخص "ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز".

وأكد استعداد المجلس لتسليم الحكم لحكومة كفاءات تشمل جميع أطياف الشعب السوداني.

وشدد حميدتي على أن المجلس العسكري الانتقالي يسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية.

وأضاف "يجب ايجاد حل الآن، لأن البلاد لا تتحمل الفراغ أكثر من ذلك".

وقال : "لا نريد للثورة أن تنحرف عن مسارها، ونريد أن تكون وطنية بعيدا عن المصالح، علينا الاستفادة من الدروس التي حصلت حولنا ومهمتنا الأساسية هي أمن السودان".