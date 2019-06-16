بالفيديو.. طائرات سعودية وأمريكية تحلق فوق الخليج

المصدر: البيان الالكتروني

قالت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، إن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع "إف- 15 سي" تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

ونشر حساب وزارة الدفاع على "تويتر" عدة صور ومقطع فيديو للطائرات.

وأضافت أن المهمة تهدف إلى الإستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

طائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية و #القوات_الجوية_الأمريكية من نوع (ف-١٥ سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VEmfA3BVXC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 16, 2019