حرائق مفتعلة تلتهم محاصيل الموصل.. ونزوح المئات

المصدر: بغداد -البيان، وكالات

شهدت محافظة نينوى، ليلة لاهبة تعرضت فيها أكثر من 15 منطقة لحرائق، فيما أعلن الجيش العراقي، النفير العام، لمساندة قوات الدفاع المدني.

وقال مصدر أمني، إن «الحرائق طالت المناطق العشبية في أحياء (عدن، السلام، البنوك، الصديق، كوكجلي، الزهراء -حي صدام سابقا-»، مضيفاً أن «حريقاً اندلع قرب دجلة ستي، والبناء الجاهز، وطريق ناحية بعشيقة، وقرية خزنه، والموفقية بمنطقة سهل نينوى، والمناطق العشبية بالطريق المؤدي لناحية الكوير».

ولفت إلى أن «صور الحرائق ما زالت تتوالى من مناطق متفرقة من جنوب وشرق وشمال الموصل، وأن»الجيش العراقي أعلن النفير العام لجميع كتائبه النقلية للعجلات الحوضية في مدينة الموصل لمساندة الدفاع المدني بإطفاء الحرائق«.

وفي المناطق الزراعية المحيطة بالمدينة، أفاد مصدر أمني عراقي باجتياح الحرائق حقول القمح عند مشارف مدينة الموصل، ما أدى إلى نزوح عشرات العوائل إلى العراء باتجاه سهل نينوى. وقال الرائد مازن خلف من شرطة نينوى إن» مجاميع مسلحة أقدمت على حرق العشرات من حقول القمح في ناحية بعشيقة وحمام العليل والمشراق ومناطق شرق وغرب الموصل، الأمر الذي تسبب بارتفاع أعمدة الدخان ووصولها إلى مناطق الساحلين الأيمن والأيسر من الموصل«. وأوضح أن»عشرات العوائل نزحت باتجاه عراء سهل نينوى بعد حصول حالات اختناق بينها.