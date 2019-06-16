عبد الله بن زايد يلتقي رئيس البرلمان القبرصي

المصدر: نيقوسيا - وام

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ديميتريس سيلوريس، رئيس البرلمان القبرصي.

جرى خلال اللقاء -الذي عُقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى قبرص- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع قبرص وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه، رحب رئيس البرلمان القبرصي بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهميتها في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.