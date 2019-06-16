عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الدولة في بلغاريا

المصدر: صوفيا - وام

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، المقر الجديد لسفارة الدولة لدى صوفيا. وأزاح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وإيكاترينا زاهاريفا، وزيرة خارجية بلغاريا، الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مقر السفارة.

وأكد سموه أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلغاريا يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك.

من جانبها أكدت إيكاترينا زاهاريفا أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.