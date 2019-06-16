عبدالله بن زايد يزور المتحف الوطني التاريخي في صوفيا

المصدر: صوفيا -وام

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي المتحف الوطني التاريخي في صوفيا .

وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى بلغاريا.وتفقد سموه أروقة المتحف الشهير الذي تأسس في الخامس من مايو عام 1973 ويعد بمثابة ثروة وطنية لجمهورية بلغاريا لما يمتلكه من آثار عالمية قديمة وأرشيف تاريخي ضخم يضم أكثر من 650 ألف أثر تاريخي. واطلع سموه على مقتنيات المتحف الذي يعد أحد أكبر المتاحف التاريخية في شبه جزيرة البلقان حيث تعرف سموه على كنوز «تراقيا الذهبية» في المتحف التي نشرت مجد بلغاريا في معظم أنحاء العالم.