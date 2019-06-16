الإمارات وبلغاريا تعززان التعاون بين البلدين

المصدر: صوفيا - وام

استقبل رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وبحث اللقاء - الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى بلغاريا - العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وبلغاريا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لبلغاريا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع بلغاريا وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه رحب معالي رئيس وزراء بلغاريا بزيارة عبد الله بن زايد مؤكداً أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات. حضر اللقاء سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا عبدالوهاب ناصر حسن النجار.

في الأثناء أشادت نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية في بلغاريا ايكاتيرينا زاخاريفا بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وبلغاريا وأعربت عن أملها في أن يسهم افتتاح سفارة الإمارات في العاصمة البلغارية صوفيا في تعزيز تلك العلاقات على المستويات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين البلدين.

وقالت ايكاتيرينا زاخاريفا لـ «وام» على هامش أعمال المؤتمر السادس لوكالات الأنباء المنعقد في العاصمة البلغارية إن الفترة الأخيرة شهدت زخماً في عدد الزيارات بين البلدين ما يعكس الحرص المشترك لقيادتي الدولتين على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحتهما المشتركة.

وأكدت أن افتتاح الإمارات سفارتها بعد افتتاح بلغاريا لسفارتها في أبوظبي العام الماضي من شأنه فتح آفاق واسعة للتعاون بين البلدين. وأعربت نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية في بلغاريا عن سعادتها بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لبلغاريا التي قالت إنها ستترك مزيداً من الآثار الإيجابية على مستوى العلاقات الثنائية..ودعت في الوقت نفسه إلى تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بين البلدين.