الحكومة اليمنية: صرف المرحلة الخامسة من مشروع الحوالات النقدية اليوم

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية د.ابتهاج الكمال، إنه سيتم البدء بصرف المرحلة الخامسة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية ابتداءً من اليوم الأحد عبر بنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر.

وأضافت الكمال في تصريح صحافي أن الصرف يستهدف المستفيدين في كل المحافظات بما فيها المحافظات غير المحررة، لعدد 9 ملايين مستفيد.

وأوضحت أنه تم الوصول خلال مراحل الصرف الأربع الأخيرة إلى أكثر من مليون ونصف المليون أسرة بواقع 9 ملايين مستفيد في كل المحافظات، ما يؤكد حرص الحكومة اليمنية على الاستجابة لكل تطلعات اليمنيين.وأشارت إلى موافقة البنك الدولي على استمرار دعم مشروع الحوالات النقدية الطارئة لأربع دورات مقبلة إلى يونيو 2020. عدن - سبأنت