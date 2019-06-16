مسؤول يمني لـ «البيان »: إيران تمارس إرهاباً إقليمياً

المصدر: القاهرة- محمد خالد

اعتبرمسؤول يمني أن إسقاط التحالف العربي لخمس طائرات مسيرة بدون طيّار أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها وخميس مشيط، يعكس دور التحالف كقوة ردع.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن نبيل عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة لـ «البيان» إنه «يوماً بعد يوم تصل رسائل للعالم أجمع بأن هذه الميليشيا، التي ما هي إلا أذرع لإيران في المنطقة، تريد تقويض أمن واستقرار المنطقة بصفة عامة».

واضاف تأتي تلك الممارسات الإيرانية على رغم ما تواجهه إيران من ضغوطات هائلة، بخاصة بعد العقوبات الأمريكية، وعلى رغم الأزمات الداخلية التي تعاني منها على وقع تلك العقوبات وآثارها الداخلية.مسلسل الإرهاب

وشدد عبد الحفيظ، على أن «إطلاق 5 طائرات مٌسيرة باتجاه مطار أبها وخميس مشيط، يؤكد استمرار مسلسل الإرهاب الإقليمي الذي تريد طهران فرضه عبر أذرعها المختلفة بينما إسقاط تلك الطائرات يؤكد أن التحالف قوة ردع تاريخية في مواجهة التهديدات التي تواجه اليمن ».

واعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أن الدور الذي يقوم به التحالف في اليمن هو دور تاريخي، في إطار التصدي للمخاطر والتهديدات الإيرانية، وأضاف «التحالف يشكل قوة ردع تمثل ضمانة واقية للخليج والأمة العربية بصفة عامة والتصدي لمثل تلك الأعمال الإرهابية لهو السبيل الأنجح ليس لحماية أمن اليمن فحسب بل بالنسبة للمنطقة ككل.