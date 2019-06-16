عبدالمهدي ينوي حسم ملفات قبل لقائه بارزاني

المصدر: بغداد - عراق أحمد

كشف مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن سبب عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى أربيل لتهنئة القيادة الجديدة في الإقليم، وقال إن «رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي كان من المقرر أن يصل الخميس الماضي إلى أربيل، لتقديم التهنئة إلى القيادة الجديدة في إقليم كردستان، لكن الزيارة أُجّلت».

وأضاف أن «عبدالمهدي قرر تأجيل الزيارة لأنه يريد تحقيق أهداف وغايات من خلالها، منها حسم ملف الموازنة والنفط، ولا يكتفي بزيارة بروتوكولية فقط». وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن «زيارة عبدالمهدي قد تؤجل إلى حين الإعلان عن حكومة كردستان الجديدة برئاسة مسرور بارزاني، وسيكون أول اتفاق تعقده هو ملف النفط وإرسال واردات 250 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية، خاصة أن الرئيس الجديد لحكومة الإقليم يتمتع بصلاحيات واسعة منحها له برلمان الإقليم». وكان مصدر كردي مطلع قد صرح، الثلاثاء الماضي، بأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيزور أربيل قريباً للتهنئة بانتخاب نيجيرفان بارزاني.