الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك باجتماعات البرلمان العربي في القاهرة

المصدر: القاهرة - وام

تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، واجتماعات لجانه، والتي ستعقد في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كلاً من خالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وعائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

ووفق جدول أعمال اللجان، تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية، ومستجدات العمل العربي المشترك في ضوء قرارات القمة العربية الثلاثين التي عقدت في تونس 31 مارس الماضي، والقمة غير العادية المنعقدة بمكة المكرمة في 30 مايو الماضي، كما تطلع اللجنة على الإطار العام ومحاور تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2019، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة «رؤية البرلمان العربي لتحقيق الأمن المائي العربي، الوضع الراهن وآفاق المستقبل».

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عدة مقترحات محالة إليها من مكتب البرلمان العربي بشأن العديد من الموضوعات المتعلقة بمتطلبات تحقيق السوق العربية المشتركة والتشريعات الاقتصادية العربية والتبادل التجاري العربي، وتدرس وضع تصور لمقترحات عمل البرلمان في مجال الربط الكهربائي بين الدول العربية.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان خلال اجتماعاتها مشروع قرار محال من مكتب البرلمان العربي بشأن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتطلع على مذكرة بشأن آخر مستجدات العمل العربي في الموضوعات التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، كما تطلع على تقرير بشأن متابعة حقوق الإنسان في فلسطين.

أما لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب فتطلع على تقرير الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مستجدات الترتيب لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى تقرير حول مستجدات العمل العربي المشترك في مجال اختصاص اللجنة، وعلى مشروع خطة عملها لدور الانعقاد القادم وتناقش تقارير اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عنها، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق.